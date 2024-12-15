Непогода обрушилась на Казахстан: на нескольких трассах ограничили движение

В воскресенье, 15 декабря, на большую часть Казахстана обрушилась непогода, в связи с чем в нескольких областях ограничили движение на трассах, передает NUR.KZ со ссылкой на Казавтожол.

Как сообщается в Telegram-канале нацкомпании, в связи с ухудшением погодных условий уже ограничено или будет ограничено движение на следующих республиканских автодорогах:

Туркестанская область:

с 12:00 на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез", километр 593-620 (от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова) для грузового транспорта, с 14:00 – на 620-663 километре этой же трассы, от села Т.Рыскулова до села Карабулак.

Жамбылская область:

с 17:00 на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Ташкент-Термез", километр 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового транспорта;

Алматинская область:

с 17:00 для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения "Подъезд к турбазе Алма-Тау", километр 0-15 (участок поселок Туздыбастау – поселок Бескайнар).

Планируемое открытие движения – 17 декабря 2024 года в 07:00.

Напомним, сегодня почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, тумана и гололеда.

Между тем в Алматы спасатели обратились к горожанам из-за ухудшения погоды – жителей южной столицы предупреждают о сильном ветре и осадках.