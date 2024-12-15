Снежное воскресенье обещают синоптики жителям мегаполисов Казахстана

В воскресенье, 15 декабря, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидаются осадки в виде снега. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Сегодня в Алматы обещают снег. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют легкий снег. Днем температура составит 0 градусов, ночью снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 8,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.