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Морозы до -6 ожидаются сразу в двух мегаполисах Казахстана в субботу

Опубликовано:

Снег лежит поверх листьев на дороге
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

14 декабря в столице выпадет снег, а в Алматы осадков не предвидится, при этом в обоих городах сохранятся морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.

В Алматы сегодня будет облачно. Температура днем ожидается в районе +4 градусов, а ночью – опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют снег. Температура днем будет в районе 0 градусов, а ночью – около -6 градусов. Скорость ветра – 8,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время температура составит 11 градусов, а к ночи – опустится до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200497-morozy-do-6-ozhidayutsya-srazu-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/

Автор: Руслан Черкашин

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Морозы до -6 ожидаются сразу в двух мегаполисах Казахстана в субботу

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