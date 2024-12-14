Морозы до -6 ожидаются сразу в двух мегаполисах Казахстана в субботу
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14 декабря в столице выпадет снег, а в Алматы осадков не предвидится, при этом в обоих городах сохранятся морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на данные портала OpenWeather.
В Алматы сегодня будет облачно. Температура днем ожидается в районе +4 градусов, а ночью – опустится до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют снег. Температура днем будет в районе 0 градусов, а ночью – около -6 градусов. Скорость ветра – 8,3 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно. В дневное время температура составит 11 градусов, а к ночи – опустится до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200497-morozy-do-6-ozhidayutsya-srazu-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/