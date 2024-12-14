Дождь со снегом спрогнозировали в нескольких регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено практически по всему Казахстану на 15 декабря. Во многих областях страны ожидается метель, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

15 декабря в Астане ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. Временами прогнозируется низовая метель, гололед, ночью и утром - туман, порывы ветра могут достичь 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются снег, дождь, а на юго-востоке области - сильные осадки, низовая метель, гололед, а также порывы ветра до 23 м/с.

Ночью в Акмолинской области ожидаются дождь, снег, временами - туман, низовая метель, гололед. При этом, на севере, юге, востоке области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, а также ветер силой 15-20 м/с.

На севере, востоке и юге Костанайской области ожидается метель, ночью и утром на северо-западе области - туман, ветер силой 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, низовая метель. В центре области ветер усилится до 15-20 м/с.

15 декабря ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель, на западе области - туман. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидается низовая метель. На западе, севере, в центре области на дорогах ожидается гололедица. На западе области ночью ветер усилится до 15-20 м/с.

В области Абай ожидаются метель, гололед, ветер силой 15-20 м/с, а в Жарминском районе - порывы до 28 м/с.

В северной половине области Жетісу ожидаются туман, гололед, ветер с порывами до 23-28 м/с. А в районе Алакольских озер ожидается ветер с порывами до 30 м/с и более.

На севере и востоке Атырауской области ожидается низовая метель, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

15 декабря в Западно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, скорость ветра составит 15-20 м/с.

По данным синоптиков, на севере, востоке области Ұлытау ожидаются осадки, в центре области небольшие осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке области туман, гололед, метель.

В Карагандинской области ожидаются осадки, на севере, востоке области - временами сильные (дождь, снег). Ожидается гололед, метель, ночью и утром на юге области - туман. Скорость ветра на западе, севере, востоке области составит 15-20, временами - 23 м/с.

В Алматы 15 декабря ожидается ветер с порывами до 15 м/с, а в городе Қонаев ожидается ветер с порывами до 18-23 м/с.

Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Ночью на западе, севере, в горных и предгорных районах, днем - на большей части области - низовая метель, гололед. На юге, в горных районах области - туман.

Ночью на севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Прогнозируется усиление ветра на севере, западе, юге области.