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Метели, гололед, снег: непогоду обещают почти по всему Казахстану в субботу

Опубликовано:

Мужчина расчищают дорогу от снега
Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

В субботу, 14 декабря, почти по всему Казахстану объявлено штормовое предупреждение – синоптики обещают снег, метели и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области завтра ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью прогнозируют метель и туман.

В области Ұлытау, Павлодарской и Костанайской областях также ожидаются осадки в виде снега и дождя, днем здесь прогнозируют метель и гололед. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Актюбинской и Кызылординской областях объявлено штормовое предупреждение из-за сильного гололеда.

В Атырауской области помимо гололеда ожидается и низовая метель, при которой порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

О низовой метели синоптики предупреждают также жителей области Абай и ВКО. Здесь также объявлено штормовое предупреждение.

В Мангистауской, Акмолинской областях и СКО обещают сильный снег, туман, гололед и низовую метель. Скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявлено и в Астане – в столице ожидаются дождь со снегом и гололед.

В Жамбылской области завтра ожидаются гололед и туман.

В Туркестанской области и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение из-за тумана и усиления ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской области тоже ожидается сильный ветер с порывами до 18-23 метров в секунду.

Что делать при гололеде:

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом.
  • Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • включить стеклоочистители;
  • периодически сверять свою скорость по спидометру;
  • использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200475-meteli-gololed-sneg-nepogodu-obeshchayut-pochti-po-vsemu-kazahstanu-v-subbotu/

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