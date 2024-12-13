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Морозы до -27 градусов: резкую смену погоды прогнозируют в Казахстане в выходные

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Синица сидит на ветке
Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптике рассказали, какая погода ожидается в предстоящие выходные. По стране прогнозируется резкая смена погоды - обещают похолодание и осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты, погоду на большей части Казахстана будут определять Северный и Южный циклоны.

14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки.

16 декабря - снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег.

Кроме того, по республике ожидаются гололед, туман, усиление ветра, метель.

Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе страны до -10...-18 градусов, на севере, в центре до -15...-25 градусов, на юге, юго-востоке республики до -10...-17 градусов, в горных районах до -20...-27 градусов.

Отметим, что по данным синоптиков, в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады.

На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Также, по информации синоптиков, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

По данным "Казгидромета", в течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые температурные качели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200167-morozy-do-27-gradusov-rezkuyu-smenu-pogody-prognoziruyut-v-kazahstane-v-vyhodnye/

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