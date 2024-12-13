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Строители осуждены: две многоэтажки уже более года пустуют в Актобе

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Аварийные дома в Актобе
Дома в Актобе. Кадр из видео: youtube.com/@informburo31kanal

Два многоквартирных дома в жилом массиве Есета Батыра в Актобе уже более года остаются пустующими. Сроки их сноса пока не определены, передает МИА "Казинформ".

Оба здания, построенные в рамках государственной программы, были признаны аварийными. В 2023 году всех жильцов переселили в новые квартиры.

В этом же году состоялся судебный процесс, в результате которого руководители строительной компании, возводившей дома по программе "Нурлы жер", а также технические инспекторы получили тюремные сроки от 5 до 6 лет.

По словам пресс-секретаря акима Актобе Айгуль Байменовой, решение суда по двум домам №39К и №40К пока не вступило в законную силу. Это произойдет через два месяца. Только потом будут предприняты шаги для сноса зданий.

"Этот вопрос также будет решаться в судебном порядке. До вступления решения в силу дома остаются в собственности жильцов", - отметила она.

На строительство двух домов в жилом массиве Есета Батыра из госбюджета было выделено 337,4 млн тенге.

Напомним, ранее в Актобе вынесли приговор по делу об аварийных домах, которые были построены по государственной программе "Нурлы жер".

Также стало известно, что в Актобе около 200 многоэтажных домов нуждаются в капитальном ремонте, который включает в себя замену крыш, труб и проводки. В этом году по программе модернизации обновляют восемь домов.

В то же время, в городе специалисты отдела жилищной инспекции начали осмотр вентиляционных шахт многоквартирных домов, выявляя проблемы с воздухообменом и давая рекомендации по их устранению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2200163-stroiteli-osuzhdeny-dve-mnogoetazhki-uzhe-bolee-goda-pustuyut-v-aktobe/

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