Многоквартирные дома осматривают в Актобе (видео)

В Актобе специалисты отдела жилищной инспекции начали осмотр вентиляционных шахт многоквартирных домов, выявляя проблемы с воздухообменом и давая рекомендации по их устранению, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, специалисты отдела жилищной инспекции Актобе проводят осмотр вентиляционных шахт многоквартирных домов.

В ходе мероприятия выявлялись причины, препятствующие воздухообмену в помещениях, а собственникам квартир давались соответствующие рекомендации по их устранению.

"По всем вопросам, касающимся содержания и управления многоквартирными домами, вы можете обращаться по единому номеру +7 778 931 00 23 и получать на них ответы", — напомнили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Актобе осудили 4 человек, которые возвели по госпрограмме непригодные для жилья дома. На скамье подсудимых оказались подрядчики и представители технадзора. Генподрядчик и руководитель субподрядной фирмы получили по 6 лет лишения свободы с конфискацией, а представители технадзора - по 5 лет лишения свободы.

Также стало известно, что акимат Актобе проиграл суд застройщику, чьи дома за 345 млн тенге "трещат по швам". Городской акимат пытался добиться сноса двух аварийных домов за счет подрядчика, но суд не удовлетворил иск чиновников, посчитав, что компания не обязана демонтировать здания и возмещать ущерб.