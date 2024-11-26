"Покупали за 1,5 млн тенге, а теперь они стоят 8 млн": как повысить стоимость квартиры в Актобе

В Актобе около 200 многоэтажных домов нуждаются в капитальном ремонте, который включает в себя замену крыш, труб и проводки. В этом году по программе модернизации обновляют восемь домов, передает "Диапазон".

Около 200 многоэтажных домов в городе требуют капремонта. В одних протекает крыша, в других устарели трубы и проводка, почти везде нужен ремонт подъездов. Привести дома в нормальное состояние можно по программе модернизации - получить деньги из бюджета под 0,001%, и рассчитаться за 7 лет. В этом году в городе так обновляют 8 домов.

В частности, дом номер 3 на улице Киреева сдали в 1981 году - он давно нуждался в ремонте. Его начали в этом году.

"У нас постоянно менялись председатели КСК, но в самом доме мало что менялось. Крыша протекала, в подвал невозможно было зайти - стояла вонь, по колено - нечистоты, роями летали комары, трубы прогнили.

Мы решили делать капремонт, узнали, как войти в программу модернизации, провели собрание. Все жильцы проголосовали "за". Это было два года назад, в этом году нам выделили деньги. Но до ремонта пришлось осушить подвал, оттуда откачали 4 машины воды и фекалий, в каждой 8 кубов.

Дважды мы травили подвал от комаров. Только после этого приступили к ремонту. Поменяли полностью трубы горячей, холодной воды, отопления и канализации, установили теплосчетчик. Проводку тоже поменяли, она замыкала из-за потопов с крыши. Сейчас нам делают скатную крышу из металлочерепицы", - рассказал руководитель ПТ Мендыбай Молдагереев.

Дом номер 73А на улице Есет батыра сдали в 1968 году. С тех пор впервые в нем проводят капремонт. Его начали с крыши, которая протекала.

"Люди довольны. Из соседних домов жильцы приходят, просят взять их дома в наш ПТ, помочь с организацией ремонта. За ремонт владельцы 1-комнатной квартиры будут платить около 8 тысяч тенге в месяц 7 лет, 2-комнатной квартиры - около 12 тысяч тенге.

Зато за отопление после ремонта они платят в разы меньше. На первом этаже у нас магазины, салоны, они также будут платить за модернизацию", - отметил Мендыбай Молдагереев.

Ремонт многоэтажки. Фото: diapazon.kz

В прошлом году в Актобе по программе модернизации отремонтировали 10 многоэтажек, в этом обновляют восемь, девять ожидают финансирования.

"По закону "О жилищных отношениях" подъезды, подвалы, крыша, придомовая территория - это общее имущество жителей, и они должны содержать его сами.

Для этого КСК и кондоминиумы кроме текущего счета, куда поступают деньги за техобслуживание, должны иметь сберегательный, вносить туда ежемесячно 0,05% от МРП или 18 тенге с квадратного метра жилья, эти средства рассчитаны на ремонт общей собственности, расходуются согласно протокола общего собрания жильцов.

Но, хотя сберегательные счета введены законом давно, имеют их единицы домов. Люди не хотят сдавать такие взносы. КСК еле собирают деньги за техобслуживание. В большинстве домов на ремонт труб, крыш, подъезда делают целевые сборы", - сообщила руководитель городской жилинспекции Акнур Казбаева.

По данным специалистов, ремонт домов надо проводить через 20-25 лет после сдачи. В Актобе сейчас приводят в порядок дома, построенные в 70-80-х годах.

"Жильцы тянут до последнего, требуют, чтобы ремонтом занимался акимат, говорят: наша только квартира, остальное - государственное. Но государство может помочь только по программе модернизации", - объяснили в жилинспекции.

Отмечается, что суть государственной программы в том, что из бюджета жильцам дают кредит на капремонт почти под ноль процентов на 7 лет.

"Это очень выгодно. Не надо бесконечно собирать деньги, крыша и трубы не протекают, провода в подъездах не бьют током, и квартиры после модернизации повышаются в цене.

В общежитии на улице Вавилова люди покупали комнаты по 1,5 млн тенге, а после ремонта они стоят уже 8 млн.

Если дома не ремонтировать, со временем они могут перейти в аварийные, и тогда решить проблему будет гораздо сложнее", - подчеркнула Акнур Казбаева.

В ведомстве рассказали, что необходимо, чтобы войти в программу.

"Первым делом нужен протокол собрания с согласием 70% жильцов. Протокол считается заявкой на участие в программе.

С остальным помогают наши специалисты. На место направляют экспертов для техобследования дома и оценки его состояния. Может, дом вообще аварийный и не подлежит капремонту.

Если капремонт делать можно, эксперты (они имеют лицензию) выдают соответствующий документ, и потом на место выезжают проектировщики.

Они с жильцами решают, какие виды работ необходимо провести, готовят проект и дефектный акт, после этого проходит еще одно собрание для обсуждения стоимости ремонта, во сколько он обойдется каждой квартире, определения суммы за квадратный метр, осилят жильцы ее или нет.

Если сумма выходит большая, оставляют только самые нужные виды работ. Кто-то решает делать комплексный ремонт, кто-то - только ремонт крыши и подвала. После утверждения проект проходит экспертизу.

Если оценка положительная, мы готовим бюджетную заявку в Комитет по делам строительства в Астане: деньги на модернизацию выделяют из республиканского бюджета.

К заявке прилагается весь пакет документов - протоколы собраний, техпаспорт дома, документы о регистрации кондоминиума, результаты экономической и технической экспертиз. В феврале проходит защита проектов по каждому дому с фото и видео.

Если документы оформлены правильно, заявку принимают, направляют в Минфин. Если нужна доработка, на это дают срок", - сообщила руководитель жилинспекции.

Почти во всех старых домах проблемы одни и те же: прогнившие коммуникации в подвале и протекающая крыша. Жители верхних этажей не хотят сдавать деньги на ремонт подвала, нижних этажей - на крышу, кто живет в середине, не хотят сдавать ни на подвал, ни на крышу, говорят в жилищной инспекции.

Правда, есть случаи, когда ремонтировать приходится и новые дома. В Батысе-2 в одном из домов из-за недоработок застройщика все время топило подвал талой и дождевой водой. По программе модернизации соорудили отмостку - покрытие вокруг дома под уклоном, чтобы не проходила вода, отремонтировали подвал.

По словам Акнур Казбаевой, есть дома, которые отремонтировать по госпрограмме невозможно. Речь о старых 2-этажках в Жилгородке. Дело в том, что в них всего 8-12 квартир, живут в основном пенсионеры, ремонт обходится по 5-6 млн на каждого, им это не по карману.

Жильцы ремонтируют эти дома за счет целевых взносов, некардинально. В программе модернизации участвуют те, кто живет в домах по 5 и больше этажей, где больше жильцов и меньше сумма выплат на каждого.

Помимо этого, в Актобе насчитывается 32 аварийных дома. Они были построены в 50-60-х годах. Люди остаются в них жить и состоят в очереди на получение новых квартир, но очередников много, и ждать приходится годами.

"Чтобы решить проблему, мы предлагаем застройщикам договариваться с жильцами о сносе, в последующем предоставить им квартиры в новостройке.

Так было с 2-этажным домом на улице Тлеу батыра, 13 в Жилгородке. Сейчас там идет снос. Жители пока снимают квартиры, после сдачи новостройки получат там жилье.

Пока такой дом один. Аварийные дома были на улицах Цветочная, Геологическая, 17 А, Б в Каргалинском, там квартиры выкупил горакимат, на эти деньги хозяева приобретают жилье сами.

Есть разные варианты решения вопроса. Дома № 10 в Кирпичном и на улице Тынышпаева, 1 в Жилгородке снесут на следующий год, людям некуда идти, их оставили на зиму в своих домах", - говорит Акнур Казбаева.

Что касается проблемы лифтов, срок их эксплуатации - 25 лет, но по заключению экспертов этот срок можно продлевать. Ожидание финансирования на замену лифта занимает немало времени, поэтому жильцам советуют позаботиться обо всем заранее.

"В этом году в Актобе документы по программе модернизации подготовили на замену 138 лифтов, шесть из них стоят, их нельзя эксплуатировать. Ждем финансирования.

В 2023 году в городе заменили 90 лифтов. Сейчас стоимость нового лифта - 12 млн тенге, раньше была 6-8 млн тенге. Рассчитаться надо в течение 7 лет.

Для замены лифта по программе модернизации надо, чтобы за это проголосовало две трети жильцов", - объяснили в городской жилинспекции.

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Ранее сообщалось, что в Акмолинской области стартовала программа реновации жилищного фонда, направленная на обновление городского пространства и улучшение условий жизни горожан - всего будет снесено 800 ветхих домов.

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Помимо этого, в Актобе осудили четырех человек, которые возвели по госпрограмме непригодные для жилья дома. На скамье подсудимых оказались подрядчики и представители технадзора.