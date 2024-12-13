Актюбинцев возмутили условия перевозки в автобусах (видео)

Жители Актобе возмущены условиями перевозок в общественном транспорте в районе Нур-Сити. По словам горожан, утренние и вечерние часы поездок на автобусах становятся настоящим испытанием, передает NUR.KZ.

Местный житель в Instagram-паблике Zello Aktobe пожаловался на то, что людям с трудом удается попасть в салон автобуса, а внутри они вынуждены тесниться

"Нур-Сити, очень тяжело. Утром с трудом садимся в автобус. Мы теснимся, буквально друг на друга забираемся. Иногда у пожилых людей случаются сердечные приступы, школьников тошнит. Автобусов очень мало. Например, тот же 29-й маршрут - всего 4 автобуса.

Люди не хотят опаздывать на работу, поэтому вынуждены ездить в таких условиях. Вечером ситуация точно такая же. С 51-м маршрутом то же самое. Просим вас обратить внимание и оказать помощь", - говорится в обращении.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе заверили, что уделяют особое внимание повышению качества обслуживания пассажиров.

"В 2021-2023 годах было закуплено более 180 автобусов, что позволило обновить автопарки перевозчиков на 60%. В этом году данная работа была продолжена.

Вопросы обновления автобусов, увеличения их количества на определенных маршрутах и открытия новых маршрутов рассматриваются по мере приобретения перевозчиками новых автобусов", - пояснили в ведомстве.

Ранее жители Актобе уже просили обновить автобусный парк и улучшить транспортное сообщение по ряду маршрутов.

Власти в свою очередь заявили, что продолжают обновлять общественный транспорт. До конца года город получит более 50 новых автобусов, которые улучшат качество перевозок на различных маршрутах.

Помимо этого, жители Актобе пожаловались на неудобства, связанные с изменением расписания автобусов маршрута номер 22, которое вызвало трудности в утренние часы пик. Власти ответили гражданам.