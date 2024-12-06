Новые 18-метровые автобусы выйдут на маршруты в Актобе

В Актобе продолжают обновлять общественный транспорт. До конца года город получит более 50 новых автобусов, которые улучшат качество перевозок на различных маршрутах, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, заместитель акима Актобе Жулдызбек Бисембин провел встречу с руководителями компаний, предоставляющих услуги общественного пассажирского транспорта, и обсудил ход выполнения требований по обновлению автобусного парка.

ТОО "Qala Trans" планирует закупить до конца года 15 новых сочлененных (“гармошка”) автобусов Yutong длиной 18 метров. Эти автобусы будут введены в эксплуатацию на маршруте №46, а автобусы, сейчас работающие на этом маршруте, переведены на маршруты №6 и №48.

В акимате отметили, что ТОО "Автопарк" обещает поставить до конца года 25 новых автобусов Yutong, что позволит обновить парк на маршрутах №42, №14 и №26.

В октябре текущего года ТОО "Автопарк" уже приобрело 25 автобусов Yutong, запустив их на маршрутах №22 и №24.

ТОО "РТТ групп" обновило автобусы на маршрутах №29 и №44, получив 4 автобуса Isuzu и 10 автобусов Yutong.

В ведомстве напомнили, что в Актобе пассажирские перевозки осуществляют пять компаний. Перед ними поставлена задача продолжить обновление автобусного парка.

Приоритетным направлением трехлетнего плана развития города Тараза также является обновление общественного транспорта. За последние 2 года в этом направлении ведется системная работа.

А жители Актобе ранее пожаловались на неудобства, связанные с изменением расписания автобусов маршрута номер 22, что вызвало трудности в утренние часы пик.