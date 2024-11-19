Изменение в движении автобусов спровоцировало недовольство актюбинцев

Жители Актобе пожаловались на неудобства, связанные с изменением расписания автобусов маршрута номер 22, которое вызвало трудности в утренние часы пик. Власти ответили гражданам, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-аккаунте Zello Aktobe выразили недовольство из-за изменения расписания автобусов маршрута номер 22. По словам жителей, месяц назад с маршрута был снят автобус номер 4.

"Вместо него пустили до завода АЗХС 22 маршрут, который охватывает немаленький объем рейсов по городу. В итоге в час пик (с 07:00 до 08:00) люди не могут нормально добраться на работу.

Автобусы просто стоят на территории завода. Сколько можно писать и звонить в акимат и ЖКХ?! Пора уже заняться работой и навести порядок", — написали граждане.

На жалобу отреагировал отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе.

"Движение автобусов на маршруте номер 22 начинается с 6:30 утра, когда выезжает первый автобус. Далее следуют остальные автобусы с интервалом в 15 минут. Это расписание разработано с учетом актуального пассажиропотока.

Часть автобусов начинает движение от остановки "Завод", а другая часть — от рынка "Шыгыс".

Важно отметить, что в сравнении с оптимизированным маршрутом номер 4, интервал движения на маршруте номер 22 сокращен практически в два раза - с 30 до 15 минут.

Кроме того, с оптимизацией маршрута количество автобусов на маршруте № 22 увеличено до 10 единиц, и это новые комфортабельные автобусы большой вместимости, тогда как по маршруту номер 4 курсировало четыре автобуса средней вместимости марки "ПАЗ", — сообщили в ведомстве.

Ситуационный центр Актюбинской области в свою очередь зарегистрировал обращение граждан и направил его на рассмотрение в уполномоченные органы.

"Информация о результатах рассмотрения будет предоставлена ситуационным центром либо ответственным органом в комментариях к данной публикации", - отметили в организации.

Напомним, в прошлом месяце местный автопарк пополнился 25 новыми автобусами. Еще 25 автобусов организация ожидает в конце ноября. Спонсором проекта выступил Фонд развития промышленности. Общая стоимость сделки составляет 3,2 миллиарда тенге.

Помимо этого, с 1 апреля текущего года в городе действует бесплатный проезд для пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Осенью прошлого года в социальных сетях появилось видео трясущегося автобуса в Актобе с трещиной на полу. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона сообщили, что перевозчиком, обслуживающим маршрут Актобе - Хромтау, является ТОО "Керуен". Предприятию дали поручение принять соответствующие меры для решения проблемы.