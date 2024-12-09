Актюбинцам ответили на обращение в соцсетях насчет автобусов (видео)

Жители Актобе просят обновить автобусный парк и улучшить транспортное сообщение по ряду маршрутов. Отдел ЖКХ города сообщил, что работа в этом направлении уже ведется, передает NUR.KZ.

Местный житель в Instagram-паблике Zello Aktobe предложил выделить новый транспорт для маршрута № 21, а также рассмотреть возможность включения микрорайона Қоныс-2 в маршрут № 51.

"Пожалуйста, выделите новый транспорт для маршрута № 21. А в маршрут № 51 хорошо бы включить в микрорайон Қоныс-2", - написал горожанин.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе отреагировал на обращение, отметив, что в период с 2021 по 2023 годы было закуплено более 180 автобусов, что позволило обновить автопарки перевозчиков на 60%. В текущем году работа по обновлению автобусного парка продолжается.

"Вопросы обновления автобусов, увеличения их количества на определенных маршрутах и открытия новых маршрутов рассматриваются по мере приобретения новых автобусов перевозчиками", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Актобе продолжают обновлять общественный транспорт. До конца года город получит более 50 новых автобусов, которые улучшат качество перевозок на различных маршрутах.

Помимо этого, жители Актобе пожаловались на неудобства, связанные с изменением расписания автобусов маршрута номер 22, которое вызвало трудности в утренние часы пик. Власти ответили гражданам.