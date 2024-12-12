Мороз обещают в двух мегаполисах Казахстана в четверг
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В четверг, 12 декабря, в трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха составит до -2 градусов, ночью опустится до -16 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 9,2 м/с.
В Шымкенте сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 4 градусов, ночью опустятся до -8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2199281-moroz-obeshchayut-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/