5 контрольных постов установили в Карагандинской области

В Карагандинской области приступили к усиленной охране хвойных деревьев перед новогодними праздниками. Организованы мобильные группы и контрольные посты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, с 1 декабря в зеленых зонах Караганды, Темиртау, Сарани, Абая, Шахтинска, а также в Бухар-Жырауском районе идет усиленная предновогодняя охрана деревьев хвойных пород.

Для этого организованно 18 мобильных групп и 5 контрольных постов.

Все силы инженеров по охране и защите леса, лесников, лесничих и инспекторов направлены на круглосуточный контроль и патрулирование на территории области.

Проходят рейды сотрудников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и местной полицейской службы департамента полиции региона. Также проверяются рынки, на которых торгуют елями и соснами.

В ведомстве напомнили, что за незаконную вырубку молодых хвойных деревьев предусмотрен штраф для физических лиц в размере 100 МРП (369 200 тенге), а ущерб за одно дерево составляет 15 МРП (55 380 тенге).

"В предновогодний период в прошлом году на территории Карагандинского хозяйства по охране лесов и животного мира выявлено два факта незаконной порубки молодняка хвойных пород. Составлены административные протоколы. Их рассмотрели в суде", - сообщил инженер по защите и охране леса КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Темирлан Елюбаев.

Ранее сообщалось, что в национальном парке "Бурабай" в Акмолинской области с начала декабря перешли на усиленную охрану хвойных деревьев.

Помимо этого, в целом в Казахстане с целью защиты лесов усилили меры по охране молодняков хвойных пород.

Стоит отметить, что в Карагандинской области за прошлый месяц к ответственности привлекли 172 браконьера, также возбуждено два уголовных дела. Эти меры стали частью программы по защите экологии.