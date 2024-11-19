Незаконно добытые трофеи изъяли в Карагандинской области

В Карагандинской области за месяц к ответственности привлекли 172 браконьера, также возбуждено два уголовных дела. Эти меры стали частью программы по защите экологии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, с начала проведения ОПМ "Браконьер" сотрудниками природоохранной полиции в Карагандинской области привлечено к административной ответственности 172 браконьера и возбуждено два уголовных дела.

Эти меры стали частью масштабной программы, направленной на защиту экологии и сохранение биологического разнообразия региона.

"В ходе мероприятий проведены многочисленные рейды, во время которых изъяты запрещенные орудия лова и незаконно добытые трофеи. Регулярное патрулирование территорий, где чаще всего происходит незаконная охота, вместе с местными жителями и экологическими активистами значительно повысило уровень информированности о последствиях браконьерства", — отметили в МВД.

Кроме того, сотрудники природоохранной полиции проводят профилактические беседы с жителями, объясняя им важность соблюдения природоохранного законодательства и уважения к окружающей среде. Благодаря этим усилиям ситуация с браконьерством в Карагандинской области начала улучшаться.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, борьба с экологическими правонарушениями остается актуальной задачей, требующей постоянного внимания и активного взаимодействия всех заинтересованных сторон.

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