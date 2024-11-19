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Незаконно добытые трофеи изъяли в Карагандинской области

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Борьба с браконьерами
Борьба с браконьерами. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области за месяц к ответственности привлекли 172 браконьера, также возбуждено два уголовных дела. Эти меры стали частью программы по защите экологии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, с начала проведения ОПМ "Браконьер" сотрудниками природоохранной полиции в Карагандинской области привлечено к административной ответственности 172 браконьера и возбуждено два уголовных дела.

Эти меры стали частью масштабной программы, направленной на защиту экологии и сохранение биологического разнообразия региона.

"В ходе мероприятий проведены многочисленные рейды, во время которых изъяты запрещенные орудия лова и незаконно добытые трофеи. Регулярное патрулирование территорий, где чаще всего происходит незаконная охота, вместе с местными жителями и экологическими активистами значительно повысило уровень информированности о последствиях браконьерства", — отметили в МВД.

Кроме того, сотрудники природоохранной полиции проводят профилактические беседы с жителями, объясняя им важность соблюдения природоохранного законодательства и уважения к окружающей среде. Благодаря этим усилиям ситуация с браконьерством в Карагандинской области начала улучшаться.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, борьба с экологическими правонарушениями остается актуальной задачей, требующей постоянного внимания и активного взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области в автомобиле обнаружили свыше 800 рогов сайгака на сумму более 2 млрд тенге. Обвиняемому вынесли приговор. Он был признан виновным по ч.3 ст.339 УК и получил 8 лет лишения свободы.

А в области Абай задержали грузовик с 8 тоннами рыбы без разрешительных документов. Началось досудебное расследование по признакам незаконной добычи и транспортировки рыбных ресурсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189606-nezakonno-dobytye-trofei-izyali-v-karagandinskoy-oblasti/

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