Круглосуточное патрулирование и усиленная охрана: в нацпарке "Бурабай" обратились к казахстанцам

В национальном парке "Бурабай" в Акмолинской области с начала декабря перешли на усиленную охрану хвойных деревьев, передает NUR.KZ со ссылкой на нацпарк.

Как сообщается на Instagram-странице ГНПП "Бурабай", с 1 декабря лесные инспекторы переходят на усиленное патрулирование леса для пресечения фактов незаконной вырубки хвойных деревьев.

Круглосуточные оперативные дежурства инспекторы нацпарка будут нести совместно с представителями органов внутренних дел вплоть до новогодних праздников.

В ведомстве напомнили, что, согласно статье 381-1 Кодекса об Административных правонарушениях РК, незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в состав особо охраняемых природных территории, влекут штрафы:

на физических лиц в размере 30 МРП (110 тыс. тенге);

на должностных лиц субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – в размере 70 МРП (258 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 90 МРП (332 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП (1,8 млн тенге).

Вместе с тем полагается конфискация незаконно срубленных деревьев, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений.

Кроме того, нарушителю придется выплатить ущерб за повреждение или уничтожение каждого дерева хвойных пород в размере 15 МРП (55 тыс. тенге).

Если размер нанесенного лесному фонду ущерба превышает 50 МРП (184 тыс. тенге), материалы передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

"Призываем граждан беречь лесные ресурсы и соблюдать установленные правила", – обратились к казахстанцам в нацпарке.

Напомним, ранее в Минэкологии сообщали, что в Казахстане с целью защиты лесов усилили меры по охране молодняков хвойных пород. Казахстанцам напомнили, что заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов.

Добавим также, ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать в декабре, а также – о праздничных днях в начале января.