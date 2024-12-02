Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Круглосуточное патрулирование и усиленная охрана: в нацпарке "Бурабай" обратились к казахстанцам

Опубликовано:

Зимний лес
Зимний лес. Иллюстративное фото: pixabay.com

В национальном парке "Бурабай" в Акмолинской области с начала декабря перешли на усиленную охрану хвойных деревьев, передает NUR.KZ со ссылкой на нацпарк.

Как сообщается на Instagram-странице ГНПП "Бурабай", с 1 декабря лесные инспекторы переходят на усиленное патрулирование леса для пресечения фактов незаконной вырубки хвойных деревьев.

Круглосуточные оперативные дежурства инспекторы нацпарка будут нести совместно с представителями органов внутренних дел вплоть до новогодних праздников.

В ведомстве напомнили, что, согласно статье 381-1 Кодекса об Административных правонарушениях РК, незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в состав особо охраняемых природных территории, влекут штрафы:

  • на физических лиц в размере 30 МРП (110 тыс. тенге);
  • на должностных лиц субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – в размере 70 МРП (258 тыс. тенге);
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 90 МРП (332 тыс. тенге);
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 500 МРП (1,8 млн тенге).

Вместе с тем полагается конфискация незаконно срубленных деревьев, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений.

Кроме того, нарушителю придется выплатить ущерб за повреждение или уничтожение каждого дерева хвойных пород в размере 15 МРП (55 тыс. тенге).

Если размер нанесенного лесному фонду ущерба превышает 50 МРП (184 тыс. тенге), материалы передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

"Призываем граждан беречь лесные ресурсы и соблюдать установленные правила", – обратились к казахстанцам в нацпарке.

Напомним, ранее в Минэкологии сообщали, что в Казахстане с целью защиты лесов усилили меры по охране молодняков хвойных пород. Казахстанцам напомнили, что заготовка "новогодних елок" разрешена только в рамках плановых рубок, а их продажа возможна исключительно при наличии соответствующих документов.

Добавим также, ранее мы рассказывали, как казахстанцы будут отдыхать в декабре, а также – о праздничных днях в начале января.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194860-kruglosutochnoe-patrulirovanie-i-usilennaya-ohrana-v-nacparke-burabay-obratilis-k-kazahstancam/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie