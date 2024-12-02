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Новые комплексы для контроля скорости начали работать в Караганде

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Новые комплексы по контролю скорости
Новые комплексы по контролю скорости. Фото: instagram.com/policeofkaraganda

Со 2 декабря в Караганде начали функционировать новые аппаратно-программные комплексы для контроля скорости. Комплексы установлены в районе ЖБИ и на других участках города, передает ekaraganda.kz.

Как сообщили в в Департаменте полиции Карагандинской области, скоростемеры установлены в обе стороны по направлению со стороны Пришахтинска в сторону Сортировки.

Скоростной режим составляет 60 км/ч в обе стороны.

Ранее сообщалось, что в Караганде начали функционировать три новых скоростомера. Их установили на проспекте Строителей, 33/4 возле детского игрового зала Kids Park (скоростной режим 60 км/ч); на улице Б. Ашимова возле дома ЖК Sapphire по адресу: 137-й учетный квартал, 349 (скоростной режим 60 км/ч) и на улице Гапеева напротив ТБЦ "Аян" по адресу: Гапеева, 3 (скоростной режим 60 км/ч).

Напомним, что на данный момент размеры штрафов за превышение скорости следующие:

  • на величину от 10 до 20 км/ч – 5 МРП, или 18 460 тенге;
  • на величину от 20 до 40 км/ч – 10 МРП, или 36 920 тенге;
  • на величину от 40 км/ч и более – 20 МРП, или 73 840 тенге.

При повторном превышении скорости в течение года на 20 и более км/ч – 30 МРП, или 110 760 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194932-novye-kompleksy-dlya-kontrolya-skorosti-nachali-rabotat-v-karagande/

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