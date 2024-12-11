Семь больших елок установят к Новому году в Караганде

В Караганде город начнут украшать к Новому году после празднования Дня Независимости. Установят елки и декоративные элементы на нескольких площадях и в скверах, передает ekaraganda.kz.

В Караганде новогодние украшения начнут устанавливать после празднования Дня Независимости. Пока что добавлена подсветка на проспекте Нуркена Абдирова. Остальные работы запланированы после 16 декабря.

Для создания праздничного настроения будут использованы как старые декорации, так и несколько новых.

В акимате Караганды сообщили, что главную 20-метровую елку установят на площади Независимости, также елки появятся на площади Победы и перед театром имени Сейфуллина.

В районе имени Казыбек би договор с подрядной организацией на работы по оформлению заключен на три года (2024, 2025, 2026). К Новому году по району будут установлены порядка 90 наземных элементов оформления, около 300 кронштейнов зимнего варианта и 7 перетяжек над проезжей частью.

Будут проведены работы по архитектурной подсветке зданий и деревьев, а также размещены тематические изображения и видеоролики на LED-экранах и медиабордах.

В районе имени Алихана Бокейханова будут оформлены три площади перед домами культуры: ДК "Нового Майкудука", ДК "Железнодорожников" и ДК "Молодежный".

Новые 18-метровые елки установят в Пришахтинске и Сортировке, а в Майкудуке останется прежняя. В сквере имени Байжанова на ЖБИ будет установлена 12-метровая елка. Кроме того, появится 31 наземный светящийся элемент (МАФы) с новогодней тематикой.

Декоративное светодиодное оформление деревьев украсит три сквера района. На пяти скверах установят наземные элементы с новогодней тематикой. Тематические видеоролики и изображения планируется разместить на пяти LED-экранах.

Ранее сообщалось, что в Актобе не будут выделять бюджетные средства на новогоднее украшение города, работы начнутся после Дня Независимости с использованием прошлогодних елок и украшений.

Помимо этого, в пресс-службе акимата Астаны рассказали, как собираются украшать районы города к Новому году, а также сообщили, в каких местах по городу расположат "точки притяжения".

Добавим, что этой зимой в парке Майкудука Караганды появится новый линейный каток длиной около 350 метров. Уже начаты работы по его установке. Всего в городе будет функционировать три катка.