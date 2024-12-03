Деньги на новогоднее оформление Актобе выделять не будут
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В Актобе не будут выделять бюджетные средства на новогоднее украшение города, работы начнутся после Дня Независимости с использованием прошлогодних елок и украшений, передает МИА "Казинформ".
Как рассказали в пресс-службе акима Актобе, работы по новогоднему украшению города начнутся после Дня Независимости. В этом году бюджетные средства на установку и украшение главной елки снова выделяться не будут. Вместо этого будут использовать елки и украшения с прошлых лет.
Главную елку установят в центральном парке, а еще две появятся в жилом массиве Есет батыра и возле Дворца единоборств. Украшение города начнется после 16 декабря, а предприниматели украсят прилегающие территории за свой счет.
Праздничные мероприятия в Актобе пройдут с 25 по 31 декабря, включая церемонию зажжения главной елки и новогодние шоу для детей.
Ранее в акимате Астаны рассказали, как собираются украшать районы столицы к Новому году, а также сообщили, в каких местах по городу расположат "точки притяжения".
Помимо этого, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК высказался о будущих расходах на украшение мегаполиса к Новому году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195690-dengi-na-novogodnee-oformlenie-aktobe-vydelyat-ne-budut/