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Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде областей Казахстана в среду

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Дети переходят дорогу
Метель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Завтра, 11 декабря, в Астане и некоторых областях Казахстана объявили штормовое предупреждение - обещают сильный ветер, туман и морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

11 декабря ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Порывы ветра на западе, севере области могут быть в районе 15-20 м/с, днем временами могут достигать 23 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области обещают низовую метель и порывы ветра до 25 м/с.

Завтра ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидается сильный мороз 25-27 градусов.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в Шымкенте прогнозируют туман.

11 декабря на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается низовая метель. На севере, западе, юге области - порывы ветра до 23 м/с.

Днем на западе, севере, в центре области Абай ожидается низовая метель.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем там же - низовая метель.

Завтра на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области - метель и порывы ветра до 25 м/с.

11 декабря в северной половине Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области - туман.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Астане завтра - низовая метель. Утром и днем - ветер до 15-20 м/с, во второй половине дня - порывы в 23 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198649-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-ryade-oblastey-kazahstana/

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