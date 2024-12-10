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Мороз до 28 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Опубликовано:

Люди идут по улице зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 10 декабря, в трех казахстанских мегаполисах – в Астане, Алматы и Шымкенте – обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до -6 градусов, а ночью опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до -15 градусов, ночью температура снизится до -28 градусов. Скорость ветра – 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198205-moroz-do-28-gradusov-obeshchayut-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-vo-vtornik/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мороз до 28 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

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