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Аварийные лифты меняют на новые в Павлодаре (видео)

Опубликовано:

Павлодар
Многоэтажные дома в Павлодаре. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov

В Павлодаре проводят замену аварийных лифтов в многоэтажных жилых домах в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщил глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, в текущем году в доме 52 на проспекте Нурсултана Назарбаева уже заменили аварийный лифт.

Аким Павлодара побывал в этом доме и проверил, как новый лифт зарекомендовал себя в эксплуатации, есть ли жалобы у жителей.

"Плавный ход у лифта. Хороший лифт, комфортный. Безопасность людей в первую очередь", - отметил Хасар Хабылбеков.

Лифт был заменен в рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. В настоящее время ведутся ремонтные работы по замене еще пяти лифтов в многоэтажных жилых домах города.

"Хотел бы напомнить, что в Павлодаре действует программа, в рамках которой жители могут отремонтировать крышу, фасад многоэтажного дома или лифты", - отметил Хасар Хабылбеков.

Для этого необходимо обратиться в отдел жилищной инспекции на ул. Кривенко, 25, каб.701, 711, телефон 62-33-22.

Ранее аким Павлодара поручил протапливать дома к приходу холодов, заблаговременно поднимая температуру теплоносителя на городских ТЭЦ. Он отметил, что поставлена задача в целом улучшить температурный режим в областном центре.

Также глава Павлодара и его коллеги приступили к уточнению плана работы на следующий год. Одним из ключевых пунктов является установка 50 новых детских площадок. Проходит выбор участков для детских комплексов: сотрудники акимата объезжают дворы, обследуют территории на наличие инженерных сетей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189912-avariynye-lifty-menyayut-na-novye-v-pavlodare-video/

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