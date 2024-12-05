Аким области пять часов разговаривал с жителями Караганды

Жители Караганды обсудили с акимом области Ермаганбетом Булекпаевым вопросы ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог и социальной сферы. Встреча длилась несколько часов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, общение продолжалось в течение трех часов, глава региона выслушал все обращения горожан, а после провел личный прием, который продлился еще два часа.

Представитель местного самоуправления из Майкудука пожаловался на аварии на магистральном водоводе № 4. В течение года было четыре порыва.

Аким Караганды Мейрам Кожухов отметил, что проблема известна и уже решается. Водовод передадут на баланс города и подготовят ПСД. В следующем году планируется замена двух из четырех веток магистрали.

Жительница дома номер 25 на проспекте Абдирова обратилась по вопросу неработающего лифта. Вместе с соседями они подали заявку в Центр модернизации жилищного фонда, но финансирования нет. В следующем году заявка будет одобрена, пообещали женщине.

На сегодня по Караганде поступило 15 обращений в Центр модернизации жилищного фонда по поводу замены лифтов.

Жители Федоровки обратили внимание на отсутствие освещения на маленьких улицах. Свет есть только на главной - улице Молокова. Глава города отметил, что вопрос постепенно будет решаться. В следующем году планируется провести освещение на улицах, прилегающих к школам.

Несколько вопросов поступило и от дачников. Они поинтересовались, будут ли ремонтировать дороги, ведущие к садовым участкам, и возможен ли пересмотр тарифов на водоснабжение. Аким области сообщил, что уже инициирован закон о дачных сообществах и садовых участках. Если его примут, многие проблемы найдут свое решение.

Кроме жалоб поступали и предложения. Представитель интересов инвалидов первой группы предложила, чтобы путевки для сопровождающих лиц в санатории оплачивались заранее, до самой поездки. Аким области пообещал вопрос изучить.

Горожане отметили, что многие вопросы решаются, но хотелось бы более тесного взаимодействия с властями. Ермаганбет Булекпаев подчеркнул важность работы с активными жителями, напомнив, что сам когда-то инициировал создание органов местного самоуправления.

На встрече присутствовали руководители областных управлений, и часть обращений была рассмотрена сразу же. Отдельные вопросы аким области взял на контроль.

Ранее сообщалось, что в Темиртау продолжается работа по улучшению теплоснабжения: власти планируют реконструкцию тепловых сетей и решение проблем ЖКХ.

Также стало известно, что ТОО "Караганды Су" обновило парк спецтехники, закупив 18 единиц новых машин, включая передвижные лаборатории и аварийные будки.

А аким Караганды Мейрам Кожухов в свою очередь обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта.