МЧС обратилось к жителям нескольких регионов Казахстана
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Алматы, Алматинскую и Восточно-Казахстанскую области назвали наиболее подверженными снежным лавинам территориями, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
На сайте министерства сообщили, что сейчас высота снега в горных районах Казахстана в пределах нормы или превышает ее. При этом, наиболее подвержены снежным лавинам горные территории горда Алматы, а также Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.
"В настоящее время высота снега в горных районах республики в пределах нормы или превышает ее. Согласно прогнозов погоды РГП "Казгидромет" на декабрь осадков в горных районах ожидается больше нормы.
Чтобы не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин", - сообщил руководитель ГУ "Казселезащита" Ерболат Садырбаев.
Кроме того, в МЧС рекомендуют в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавин, а также воздержаться от походов в горы.
Что делать при сходе лавины?
Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.
Напомним, в прошлом месяце синоптики сообщили, что в горах Алматинской области идет обильный снегопад. В связи с этим туристов предупредили о возможных сходах снежных лавин.
Кроме того, в конце ноября этого года стало известно, что несколько дорожных направлений закрыли в Алматинской области в связи с угрозой схода лавин в горной местности до 1 апреля 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198550-mchs-obratilos-k-zhitelyam-neskolkih-regionov-kazahstana/