МЧС обратилось к жителям нескольких регионов Казахстана

Алматы, Алматинскую и Восточно-Казахстанскую области назвали наиболее подверженными снежным лавинам территориями, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

На сайте министерства сообщили, что сейчас высота снега в горных районах Казахстана в пределах нормы или превышает ее. При этом, наиболее подвержены снежным лавинам горные территории горда Алматы, а также Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

"В настоящее время высота снега в горных районах республики в пределах нормы или превышает ее. Согласно прогнозов погоды РГП "Казгидромет" на декабрь осадков в горных районах ожидается больше нормы.

Чтобы не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин", - сообщил руководитель ГУ "Казселезащита" Ерболат Садырбаев.

Кроме того, в МЧС рекомендуют в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавин, а также воздержаться от походов в горы.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Напомним, в прошлом месяце синоптики сообщили, что в горах Алматинской области идет обильный снегопад. В связи с этим туристов предупредили о возможных сходах снежных лавин.

Кроме того, в конце ноября этого года стало известно, что несколько дорожных направлений закрыли в Алматинской области в связи с угрозой схода лавин в горной местности до 1 апреля 2025 года.