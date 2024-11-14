К любителям гор обратились синоптики из-за снега в Алматинской области

В горах Алматинской области идет обильный снегопад. В связи с этим синоптики предупредили туристов о возможных сходах снежных лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

13-15 ноября в связи с выпадением сильных осадков в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Граждан призвали не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования их схода.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;

расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;

нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;

необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;

нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Добавим, что в августе в горах в Кыргызстане сошла лавина, в результате которой погиб альпинист из Москвы, а трем казахстанцам удалось спастись.