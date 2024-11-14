Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

К любителям гор обратились синоптики из-за снега в Алматинской области

Опубликовано:

Туристы в горах на фоне лавины
Лавина. Иллюстративное фото: David Madison/Getty Images

В горах Алматинской области идет обильный снегопад. В связи с этим синоптики предупредили туристов о возможных сходах снежных лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

13-15 ноября в связи с выпадением сильных осадков в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Граждан призвали не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования их схода.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону.

Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Добавим, что в августе в горах в Кыргызстане сошла лавина, в результате которой погиб альпинист из Москвы, а трем казахстанцам удалось спастись.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187107-o-mnogokratnyh-shodah-lavin-v-gorah-almatinskoy-oblasti-predupredili-sinoptiki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie