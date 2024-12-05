Системы фиксации нарушений ПДД установят на "скорых" в Актобе

В Актобе запущен пилотный проект для повышения безопасности дорожного движения на общественном транспорте и каретах скорой помощи. Проект включает в себя автофиксацию нарушений ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Актобе реализован новый пилотный проект по повышению безопасности дорожного движения, в рамках которого на общественном транспорте внедряются автоматизированные устройства для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Проект включает в себя установку оборудования, которое будет автоматически фиксировать нарушения в ходе движения общественного транспорта и карет скорой помощи. Все зафиксированные нарушения Правил дорожного движения будут поступать в автоматическом режиме в полицию.

Основной целью этого пилотного проекта является обеспечение более строгого контроля за соблюдением правил и повышение уровня безопасности на дорогах областного центра.

В ведомстве добавили, что внедрение этих технологий позволит существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и улучшить общую дисциплину водителей, способствуя созданию безопасной дорожной среды для всех участников движения.

Ранее председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев на брифинге рассказал, как будут дисциплинировать водителей на трассах страны.

Также стало известно, что в области Жетісу в связи с участившимися ДТП и сложной аварийной ситуацией на дорогах появились три служебных автомобиля без опознавательных знаков.

Вместе с этим, спецстоянка в Актобе стала забиваться машинами из-за камер автоматического измерения скорости - правоохранители говорят, такого наплыва штрафников еще никогда не было.