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Многодетную казахстанку лишили квартиры, которую она сдавала в аренду

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Женщину выселяют из квартиры
Женщина в квартире. Иллюстративное фото: AntonioGuillem / Getty Images

В области Ұлытау многодетную мать с семьей выселили из квартиры из-за незаконного использования коммунального жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Каражал" обратился в суд с иском о выселении многодетной матери, ссылаясь на то, что выделенная ей коммунальная квартира была сдана в аренду третьему лицу.

Ранее между истцом и многодетной матерью был заключен договор найма.

"В ходе проверки и обхода коммунальных квартир, проведенных совместно с представителями городской прокуратуры и полиции, было выявлено, что многодетная мать с семьей не проживает в предоставленной квартире и сдала ее в аренду", - рассказали в суде.

Решением суда первой инстанции иск о выселении был удовлетворен. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Осенью в области Ұлытау местный отдел ЖКХ подал иск о выселении семьи казахстанцев из их дома из-за долга в размере 280 тыс. тенге. В ходе рассмотрения дела стороны выразили желание урегулировать спор мирным путем.

А в Экибастузе горожанка пожаловалась на соседа и его гостью, которые ночью громко "отдыхали". После составления административного протокола и квартирант, и гостья были выселены из квартиры.

Жительница Астаны через суд пыталась выселить из принадлежащей ей квартиры свою бабушку и тетю, однако в удовлетворении иска ей отказали, так как не было установлено оснований для выселения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2198417-mnogodetnuyu-kazahstanku-lishili-kvartiry-kotoruyu-ona-sdavala-v-arendu/

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