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В суд обратилась астанчанка, чтобы выселить родную бабушку из квартиры

Опубликовано:

Пожилая женщина идет по улице
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Астаны через суд пыталась выселить из принадлежащей ей квартиры свою бабушку и тетю, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение столичного суда.

На странице судов Астаны в Instagram появилась информация о суде между пенсионеркой из Астаны и ее внучкой.

По информации суда, истцом является внучка. Ей на основании договора дарения однокомнатную квартиру подарила ее мама.

Истец просила суд выселить из принадлежащей ей квартиры свою бабушку и тетю без предоставления другого жилья, так как "они проживают в квартире незаконно без ее разрешения, выселяться добровольно отказываются".

"Судом установлено, что бабушка истца проживает в квартире с 2001 года с разрешения прежнего собственника - своей дочери. С ее же согласия прописана в квартире, другого жилья не имеет, является пенсионеркой. Квартира ранее принадлежала ее матери и получена в наследство.

Тетя истца более года проживает по другому адресу, поэтому оснований для ее выселения не установлено. Истцом не доказано, что бабушка проживает в доме незаконно и совершает действия в отношении имущества, нарушающие права истца.

Решением межрайонного суда по гражданским делам города Астаны в удовлетворении иска отказано", - сказано в информации суда.

Гражданская коллегия указала на то, что "истец при осуществлении своих прав действует несправедливо, вопреки нравственным основам и моральным принципам общества, ее действия фактически направлены на причинение вреда другому лицу, злоупотребление принадлежащим ей правом, в связи с чем в защите ее права отказано".

Ранее мы сообщали о споре из-за подаренной квартиры в Кызылорде, который закончился принудительным выселением. Пенсионерка из Кызылорды получила в дар квартиру от сестры мужа. Однако другая его сестра заявила, что квартира отдана ей.

Также сообщалось, что жительница Павлодара подала иск о выселении экс-супруга из квартиры, но получила встречный иск от него о признании жилья общей собственностью. Решением суда первой инстанции первоначальный иск женщины был удовлетворен, а в удовлетворении встречного иска ее бывшего мужа было отказано. Однако мужчина не успокоился и подал апелляционную жалобу.

А в Жамбылской области конфликт между пенсионером и его старшей дочерью разгорелся из-за владения сельским домом. Женщина оформила дом на свое имя по договору дарения и, став владелицей жилья, выставила недвижимость на продажу, а отца - выгнала на улицу. Суд признал договор дарения недействительным, поскольку он был заключен вследствие введения мужчины в заблуждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105337-v-sud-obratilas-astanchanka-chtoby-vyselit-rodnuyu-babushku-iz-kvartiry/

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