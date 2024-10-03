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Семью казахстанцев с долгом в 280 тыс. тенге хотели выселить из дома

Опубликовано:

Дома в сельской местности
Жилые дома. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

В области Ұлытау местный отдел ЖКХ подал иск о выселении семьи казахстанцев из их дома из-за долга в размере 280 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Улытауский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Улытауского района" к местному жителю о выселении его с членами семьи из дома и взыскании задолженности в размере 280 189,50 тенге.

В ходе рассмотрения дела стороны выразили желание урегулировать спор мирным путем и обратились в суд с письменным ходатайством о заключении медиативного соглашения и прекращении дела.

Суд утвердил соглашение сторон и прекратил производство по делу.

"Обе стороны полностью согласились с условиями медиативного соглашения", - подчеркнули в суде.

Сторонам разъяснили процессуальные и правовые последствия медиативного соглашения, а также возможные последствия в случае невыполнения обязательств в установленный срок.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что сирота из Павлодара оказалась должна за квартиру от акимата, в которой не живет уже 8 лет. В итоге счета павлодарки арестовали из-за долгов по комуслугам, а женщина остается должна почти 200 тыс. тенге.

Также в Павлодаре незрячий пенсионер задолжал за свет почти 14 тыс. тенге. Мужчина отказывается платить за электроэнергию на общедомовые нужды. Он недоумевает, почему должен платить за то, чего не видит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169325-semyu-kazahstancev-s-dolgom-v-280-tys-tenge-hoteli-vyselit-iz-doma/

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