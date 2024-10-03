Семью казахстанцев с долгом в 280 тыс. тенге хотели выселить из дома

В области Ұлытау местный отдел ЖКХ подал иск о выселении семьи казахстанцев из их дома из-за долга в размере 280 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Улытауский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Улытауского района" к местному жителю о выселении его с членами семьи из дома и взыскании задолженности в размере 280 189,50 тенге.

В ходе рассмотрения дела стороны выразили желание урегулировать спор мирным путем и обратились в суд с письменным ходатайством о заключении медиативного соглашения и прекращении дела.

Суд утвердил соглашение сторон и прекратил производство по делу.

"Обе стороны полностью согласились с условиями медиативного соглашения", - подчеркнули в суде.

Сторонам разъяснили процессуальные и правовые последствия медиативного соглашения, а также возможные последствия в случае невыполнения обязательств в установленный срок.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

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