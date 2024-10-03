Семью казахстанцев с долгом в 280 тыс. тенге хотели выселить из дома
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В области Ұлытау местный отдел ЖКХ подал иск о выселении семьи казахстанцев из их дома из-за долга в размере 280 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Улытауский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Улытауского района" к местному жителю о выселении его с членами семьи из дома и взыскании задолженности в размере 280 189,50 тенге.
В ходе рассмотрения дела стороны выразили желание урегулировать спор мирным путем и обратились в суд с письменным ходатайством о заключении медиативного соглашения и прекращении дела.
Суд утвердил соглашение сторон и прекратил производство по делу.
"Обе стороны полностью согласились с условиями медиативного соглашения", - подчеркнули в суде.
Сторонам разъяснили процессуальные и правовые последствия медиативного соглашения, а также возможные последствия в случае невыполнения обязательств в установленный срок.
Определение суда пока не вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169325-semyu-kazahstancev-s-dolgom-v-280-tys-tenge-hoteli-vyselit-iz-doma/
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