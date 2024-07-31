Квартиранта выселили после "отдыха" с девушкой в Экибастузе

Жительница Экибастуза пожаловалась на соседа и его гостью, которые ночью громко "отдыхали". После визита полицейских квартиранта выселили, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию ночью, в 02.45, позвонила жительница дома на улице Ерганата Кошербаева в Экибастузе, которая сообщила, что у соседей в квартире громко играет музыка, а сами жильцы разговаривают на повышенных тонах.

"Прибыв по указанному адресу, полиция установила, что квартирант "отдыхал" со своей девушкой и совсем забыл о времени. После составления административного протокола и квартирант и гостья были выселены из квартиры", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В эту же ночь подобный вызов поступил из многоэтажного дома по улице Энергетиков. Звонившая женщина рассказала, что, несмотря на позднее время, в квартире у соседей много гостей, которые выходят на лестничную площадку и очень громко разговаривают.

"Стражи порядка, прибыв на место, привлекли к ответственности нарушителей, после чего гости разошлись, дав отдохнуть жильцам", - сообщили в ведомстве.

Также в полицию поступают сообщения о нарушении тишины со стороны увеселительных заведений и звучании рекламных роликов в часы режима тишины.

"По каждому факту участковыми инспекторами выполнены проверки, нарушители привлечены к административной ответственности, проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения тишины, недопущении впредь подобных нарушений и уважительном отношении к соседям", - отметили в ДП региона.

По словам исполняющего обязанности начальника УП Экибастуза Толегена Кудайбергенова, такие случаи не редкость - за нарушение тишины на территории Экибастузского региона за текущий год к административной ответственности привлечены 1129 человек.

Добавим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Ранее в Павлодаре участкового попросили "угомонить" шумную компанию молодежи возле одного из подъездов. За нарушение тишины в отношении правонарушителей возбудили административное производство. Молодые люди получили штрафы.