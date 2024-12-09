Снег и потепление пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие три дня, 10-12 декабря. Ожидается небольшое потепление и осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как пояснили специалисты метеослужбы, в начале недели ложбина Северного циклона обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики. В связи с этим ожидаются снег и метель.

На западе страны - осадки (дождь, снег) и гололед, а на юге страны, под влиянием обширного антициклона, сохранится погода без осадков.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха:

ночью на западе страны - до 0...-8 градусов;

на северо-западе, севере - до -7...-15 градусов;

в центре Казахстана - до -10...-18 градусов;

на востоке, юго-востоке республики - до -7...-20 градусов;

в южных областях - до -5...-13 градусов.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады.

На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы. Также, по информации синоптиков, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

По данным "Казгидромета", в течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые температурные качели.