Метель и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана на 10 декабря - прогнозируют туманы, метель и усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10 декабря на западе, юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, востоке Костанайской области пообещали низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Во вторник днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области пообещали метель. На юге, востоке области - туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, востоке области порывы 23 м/с.

10 декабря ночью на востоке Павлодарской области ожидается туман.

А на западе, севере, востоке Акмолинской области возможна низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

10 декабря ночью и утром на востоке области Ұлытау ожидается туман.

А в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области пообещали туман.

10 декабря в северной половине области Жетісу ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

10-12 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 10 декабря ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.