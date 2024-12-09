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До 12 градусов мороза и снег: похолодание обещают в Шымкенте на этой неделе

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Искусственная трава под снегом
Искусственная трава под снегом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 декабря, ожидается в основном погода без осадков, снег прогнозируют лишь к концу недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

9 декабря в Шымкенте будет ясно, без осадков. Температура в среднем составит минус 8 градусов. Днем термометры покажут до минус 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

10 декабря ожидается ясная погода. Температура составит около минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 1 градус, а минимальная – минус 10 градусов. Скорость ветра составит до 2,5 м/с.

11 декабря осадков не будет. Средняя температура – минус 5 градусов. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью опустится до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

12 декабря в Шымкенте также осадков не ожидается. Температура в среднем – минус 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 3 градусов, а опуститься может до минус 7 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

13 декабря обещают ясную погоду без осадков. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, а ночью похолодает до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

14 декабря будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 5 градусов, минимальная – плюс 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,2 м/с.

15 декабря, по прогнозам, будет идти снег. Средняя температура составит минус 3 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 1 градуса, но ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197802-do-12-gradusov-moroza-i-sneg-poholodanie-obeshchayut-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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До 12 градусов мороза и снег: похолодание обещают в Шымкенте на этой неделе

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