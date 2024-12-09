Морозы до 29 градусов опустятся на Астану на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 декабря, обещают морозы до 29 градусов. Но к концу недели в столице немного потеплеет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: До 12 градусов мороза и снег: похолодание обещают в Шымкенте на этой неделе

9 декабря в Астане ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит минус 22 градуса. Днем термометры покажут до минус 15 градусов, но ночью температура опустится до минус 28 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

10 декабря будет малооблачно. Температура составит около минус 20 градусов. Максимальная температура составит минус 14 градусов, а минимальная – минус 29 градусов. Скорость ветра составит до 7,3 м/с.

11 декабря будет пасмурно. Средняя температура – минус 9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 8 градусов, а ночью опустятся до минус 13 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

12 декабря в Астане будет пасмурно. Температура в среднем – минус 8 градусов. Максимально температура поднимется до минус 7 градусов, а опуститься может до минус 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,3 м/с.

13 декабря вновь будет пасмурно. Среднесуточная температура – минус 9 градусов. Днем термометры покажут до минус 7 градусов, а ночью похолодает до минус 11 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

14 декабря ожидается небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 5 градусов. Максимальная температура составит минус 2 градуса, минимальная – минус 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 10,3 м/с.

15 декабря, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 13 градусов. Днем ожидается до минус 8 градусов, но ночью похолодает до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.