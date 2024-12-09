Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Морозы до 29 градусов опустятся на Астану на этой неделе

Опубликовано:

Вид на Байтерек
Монумент "Байтерек". Фото: Sergei Bobylev/Contributor/Getty Images

В Астане в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 декабря, обещают морозы до 29 градусов. Но к концу недели в столице немного потеплеет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
До 12 градусов мороза и снег: похолодание обещают в Шымкенте на этой неделе

9 декабря в Астане ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит минус 22 градуса. Днем термометры покажут до минус 15 градусов, но ночью температура опустится до минус 28 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

10 декабря будет малооблачно. Температура составит около минус 20 градусов. Максимальная температура составит минус 14 градусов, а минимальная – минус 29 градусов. Скорость ветра составит до 7,3 м/с.

11 декабря будет пасмурно. Средняя температура – минус 9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 8 градусов, а ночью опустятся до минус 13 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

12 декабря в Астане будет пасмурно. Температура в среднем – минус 8 градусов. Максимально температура поднимется до минус 7 градусов, а опуститься может до минус 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,3 м/с.

13 декабря вновь будет пасмурно. Среднесуточная температура – минус 9 градусов. Днем термометры покажут до минус 7 градусов, а ночью похолодает до минус 11 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.

14 декабря ожидается небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 5 градусов. Максимальная температура составит минус 2 градуса, минимальная – минус 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 10,3 м/с.

15 декабря, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 13 градусов. Днем ожидается до минус 8 градусов, но ночью похолодает до минус 16 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197797-morozy-do-29-gradusov-opustyatsya-na-astanu-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Морозы до 29 градусов опустятся на Астану на этой неделе

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie