Пешком переходить границу с Китаем смогут казахстанцы
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В области Абай открыли новый переход через пограничный пост Бахты, который позволит казахстанцам пешком пересекать границу с Китаем, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как отметили в акимате, новый пограничный пост не только укрепит связи между двумя странами и создаст удобные условия для путешественников, но и откроет новые возможности для увеличения товарооборота.
Отмечается, что пассажирам разрешено провозить до 25 кг груза один раз в месяц.
"Следует отметить, что пересекать границу можно только на транспортных средствах, имеющих специальное разрешение для международных пассажирских перевозок", – добавили в акимате.
Напомним, с 10 ноября прошлого года начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей.
После введения безвиза Министерство транспорта начало работу по увеличению количества рейсов между странами.
К слову, касательно увеличения потока туристов из Китая в Казахстан ранее высказывался и президент Касым-Жомарт Токаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197814-peshkom-perehodit-granicu-s-kitaem-smogut-kazahstancy/