Число авиарейсов между Казахстаном и Китаем увеличится

Казахстанцы смогут чаще летать в Китай - авиасообщение в эту страну будет расширено, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

С 10 ноября этого года начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и КНР. В связи с этим Министерство транспорта ведет работу по увеличению количества рейсов между странами.

Так, авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне планирует увеличение рейсов по следующим маршрутам:

Алматы – Пекин: с 6 до 7 рейсов в неделю;

Астана – Пекин: с 1 до 3 рейсов неделю;

Алматы – Урумчи: с 2 до 7 рейсов в неделю.

Рейсы будут увеличиваться по мере роста пассажиропотока.

Кроме того, в следующем году казахстанский авиаперевозчик планирует открыть новые маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.

"Помимо этого, китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алматы – Сиань", - сообщили в КГА.

Сейчас между Казахстаном и Китаем выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю. 11 рейсов выполняются казахстанскими авиакомпаниями и 16 рейсов - китайскими:

Алматы – Пекин: Air Astana - 6 рейсов в неделю:

Астана – Пекин: Air Astana - 1 рейс;

Астана – Урумчи: Fly Arystan - 2 рейса; China Southern Airlines - 2

рейса;

Алматы – Урумчи: «Эйр Астана» - 2 рейса, China Southern Airlines -

7 рейсов;

Алматы – Сиань: China Southern Airlines - 2 рейса; Астана – Сиань – Пекин: Air China - 2 рейса;

Алматы – Ханчжоу: Loong Airlines - 3 рейса.

Как рассказали в КГА, в соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями Казахстана и Китая, назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение 84 рейса в неделю.

Разрешенными пунктами для авиакомпаний Казахстана являются Пекин, Урумчи, Шанхай, Санья, Сиань, Чэнду, Хайкоу. Для авиакомпаний КНР: Астана, Алматы, Караганда, Усть- Каменогорск, Кызылорда, Шымкент и еще один город на выбор китайской стороны.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим Казахстана и Китая начнет действовать с 10 ноября.