Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Число авиарейсов между Казахстаном и Китаем увеличится

Опубликовано:

Китай
Китай. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы смогут чаще летать в Китай - авиасообщение в эту страну будет расширено, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

С 10 ноября этого года начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и КНР. В связи с этим Министерство транспорта ведет работу по увеличению количества рейсов между странами.

Так, авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне планирует увеличение рейсов по следующим маршрутам:

  • Алматы – Пекин: с 6 до 7 рейсов в неделю;
  • Астана – Пекин: с 1 до 3 рейсов неделю;
  • Алматы – Урумчи: с 2 до 7 рейсов в неделю.

Рейсы будут увеличиваться по мере роста пассажиропотока.

Кроме того, в следующем году казахстанский авиаперевозчик планирует открыть новые маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.

"Помимо этого, китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алматы – Сиань", - сообщили в КГА.

Сейчас между Казахстаном и Китаем выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю. 11 рейсов выполняются казахстанскими авиакомпаниями и 16 рейсов - китайскими:

  • Алматы – Пекин: Air Astana - 6 рейсов в неделю:
  • Астана – Пекин: Air Astana - 1 рейс;
  • Астана – Урумчи: Fly Arystan - 2 рейса; China Southern Airlines - 2
  • рейса;
  • Алматы – Урумчи: «Эйр Астана» - 2 рейса, China Southern Airlines -
  • 7 рейсов;
  • Алматы – Сиань: China Southern Airlines - 2 рейса; Астана – Сиань – Пекин: Air China - 2 рейса;
  • Алматы – Ханчжоу: Loong Airlines - 3 рейса.

Как рассказали в КГА, в соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями Казахстана и Китая, назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение 84 рейса в неделю.

Разрешенными пунктами для авиакомпаний Казахстана являются Пекин, Урумчи, Шанхай, Санья, Сиань, Чэнду, Хайкоу. Для авиакомпаний КНР: Астана, Алматы, Караганда, Усть- Каменогорск, Кызылорда, Шымкент и еще один город на выбор китайской стороны.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим Казахстана и Китая начнет действовать с 10 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045099-aviasoobschenie-mezhdu-kazahstanom-i-kitaem-uvelichitsya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.