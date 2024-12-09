Снег и до 11 градусов мороза обещают в Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 9 по 15 декабря, в основном ожидается погода без осадков – снег будет идти лишь в начале и конце недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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9 декабря в Алматы будет ясно, без осадков. Температура в среднем составит минус 9 градусов. Днем термометры покажут до минус 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

10 декабря ожидается легкий снег. Температура составит около минус 8 градусов. Максимальная температура составит минус 6 градусов, а минимальная – минус 10 градусов. Скорость ветра составит до 2,4 м/с.

11 декабря будет ясно. Средняя температура – минус 8 градусов. Днем ожидается до минус 4 градусов, а ночью опустится до минус 11 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

12 декабря в Алматы осадков не ожидается. Температура в среднем – минус 6 градусов. Максимально температура поднимется до минус 2 градусов, а опуститься может до минус 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

13 декабря также прогнозируется погода без осадков. Среднесуточная температура – минус 4 градуса. Днем ожидается до 0 градусов, а ночью похолодает до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

14 декабря будет облачно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, минимальная – минус 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 3,2 м/с.

15 декабря, по прогнозам, будет идти снег. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.