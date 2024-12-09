Часть школьников перевели на дистанционку в Астане

В Астане из-за ухудшения погоды в понедельник, 9 декабря, часть школьников будет заниматься дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.

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Как сообщается на Instagram-странице управления образования Астаны, в связи с ухудшением погодных условий 9 декабря 2024 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня в столице ожидается до 18-20 градусов мороза, скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

Помимо этого, в городе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана.