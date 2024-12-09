Часть школьников перевели на дистанционку в Астане
Опубликовано:
В Астане из-за ухудшения погоды в понедельник, 9 декабря, часть школьников будет заниматься дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования.
Как сообщается на Instagram-странице управления образования Астаны, в связи с ухудшением погодных условий 9 декабря 2024 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня в столице ожидается до 18-20 градусов мороза, скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.
Помимо этого, в городе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197778-chast-shkolnikov-pereveli-na-distancionku-v-astane/