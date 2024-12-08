Штормовое предупреждение объявлено в Астане и ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на понедельник, 9 декабря, в Астане, Шымкенте и ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 9 декабря временами ожидается туман.

В Шымкенте временами тоже может быть туман.

9 декабря на востоке и юге Костанайской области ожидается туман.

В понедельник ночью в горных районах Туркестанской области возможна низовая метель. На западе, юге, в горных и предгорных районах - туман. Ветер в горных районах 15-20 м/с.

9 декабря ночью и утром на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В понедельник ночью и утром на юге и в центре Актюбинской области возможен туман.

На западе, севере и востоке Акмолинской области ожидается туман.

9 декабря ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области может быть туман.

В понедельник на севере и в центре Кызылординской области возможен туман.

9 декабря ночью и утром на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В понедельник ночью в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют низовую метель. На юге, в горных районах региона - туман. Ветер в горных районах области 15-20 м/с.

9 декабря в Атырауской области ожидается ветер на западе и юге региона, порывы 15-20 м/с.

В понедельник ночью и утром на востоке и в горных районах области Жетісу возможен туман. Ветер в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с.

9 декабря в Мангистауской области прогнозируют ветер на западе, юге и в центре области, порывы 17-22 м/с.