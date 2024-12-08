Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег ожидается в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Снег идет на улице
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 8 декабря. Во всех трех мегаполисах возможен снег. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снег. Температура воздуха днем может опуститься до -5 градусов, а ночью - до -7 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен снег. Днем температура воздуха будет в районе -12...-14 градусов, а ночью снизится до -24 градусов. Скорость ветра - 1,9 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снег. В дневное время столбики термометров могут показывать -3...-5 градусов, а ночью опустятся до -10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197575-sneg-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег ожидается в мегаполисах Казахстана

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie