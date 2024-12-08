Снег ожидается в мегаполисах Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 8 декабря. Во всех трех мегаполисах возможен снег. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снег. Температура воздуха днем может опуститься до -5 градусов, а ночью - до -7 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен снег. Днем температура воздуха будет в районе -12...-14 градусов, а ночью снизится до -24 градусов. Скорость ветра - 1,9 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снег. В дневное время столбики термометров могут показывать -3...-5 градусов, а ночью опустятся до -10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,3 м/с.