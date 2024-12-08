Алматы засыпало снегом (видео)
Опубликовано:
С 4 часов утра 8 декабря в Алматы началось выпадение снега. Ожидается, что осадки будут проходить до 22 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Днем будет задействовано 609 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих.
С начала выпадения осадков силами 159 пескоразбрасывателей производится обработка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 10:00 использовано 1480 тонн.
Силами 64 единиц малогабаритной техники ведутся работы по уборке тротуаров, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.
Согласно Правилам благоустройства на территории Алматы сгребание снега производится после каждых 5 см свежевыпавшего снега. По информации "Казгидромета", до 09:30 утра в городе выпало 4 см снега.
После резкого усиления интенсивности снегопада с 09:30 организовано 18 колонн по сгребанию снега с проезжей части дорог. Затем будут сформированы валы и организован массовый вывоз снега.
После завершения снегопада будет произведена полная зачистка от снега прибордюрной части дорог, тротуаров, пандусов.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По информации РГП "Казгидромет", сегодня днем в южной столице ожидается снег временами с переходом в сильный, который завершится до 22 часов. Температура воздуха -3…-5 градусов с дальнейшим понижением до -11…-13 градусов в ночной период на 9 декабря. Ночью без существенных осадков.
9 декабря - без осадков, температура воздуха -6…-8 градусов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197622-almaty-zasypalo-snegom/