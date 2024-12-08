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Алматы засыпало снегом (видео)

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Двор в Алматы
Двор в Алматы. Фото: NUR.KZ

С 4 часов утра 8 декабря в Алматы началось выпадение снега. Ожидается, что осадки будут проходить до 22 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Днем будет задействовано 609 единиц спецтехники и 1280 дорожных рабочих.

С начала выпадения осадков силами 159 пескоразбрасывателей производится обработка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 10:00 использовано 1480 тонн.

Силами 64 единиц малогабаритной техники ведутся работы по уборке тротуаров, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

Согласно Правилам благоустройства на территории Алматы сгребание снега производится после каждых 5 см свежевыпавшего снега. По информации "Казгидромета", до 09:30 утра в городе выпало 4 см снега.

После резкого усиления интенсивности снегопада с 09:30 организовано 18 колонн по сгребанию снега с проезжей части дорог. Затем будут сформированы валы и организован массовый вывоз снега.

После завершения снегопада будет произведена полная зачистка от снега прибордюрной части дорог, тротуаров, пандусов.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По информации РГП "Казгидромет", сегодня днем в южной столице ожидается снег временами с переходом в сильный, который завершится до 22 часов. Температура воздуха -3…-5 градусов с дальнейшим понижением до -11…-13 градусов в ночной период на 9 декабря. Ночью без существенных осадков.

9 декабря - без осадков, температура воздуха -6…-8 градусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197622-almaty-zasypalo-snegom/

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