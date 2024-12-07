Сильный снег и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана на 8 декабря - ожидаются сильные осадки, гололед и метель, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

8 декабря ночью в горных районах области Жетісу временами сильный снег. На севере, востоке, в центре, горных районах области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Завтра на юге, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области будет туман, гололед. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с.

Также на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Еще на севере Павлодарской области - туман.

Туман также пообещали завтра на севере, в центре области Ұлытау и на севере, юге Карагандинской области.

8 декабря на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере области 15-20 м/с.

Завтра днем в центре области Абай тоже ожидается сильный снег. На западе, севере, в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

8 декабря в Атырауской области усилится ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области будет туман.

8 декабря ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Завтра днем в горных, предгорных районах Алматинской области временами - сильный снег. На севере, юге, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидаются временами сильный снег, туман, гололед.

Завтра в горных районах Жамбылской области прогнозируют сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

А в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Отметим, сегодня спасатели ДЧС Алматы обратились к горожанам из-за ухудшения погодных условий. В южной столице ожидаются снег и гололед. В ДЧС призвали быть бдительными, а также дали ряд рекомендаций.