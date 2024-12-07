ДЧС Алматы обратился к горожанам

Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям южной столицы из-за возможного ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ДЧС отметили, что 8 декабря в городе ожидаются сильные осадки в виде снега, а также туман и гололед.

Спасатели призвали автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы!

"На основании штормового предупреждения о выпадении осадков рекомендуем автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями", - обратились в ДЧС к алматинцам.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что с 7 по 9 декабря на большей части Казахстана синоптики прогнозируют выпадение осадков. Кроме того, по всей стране ожидается понижение температуры. В ряде регионов температура опустится ниже -20 градусов.