Снег пообещали в двух мегаполисах Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 7 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до +3 градусов, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют снег. Днем воздух прогреется до -8 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 4,5 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается небольшой снег. В дневное время столбики термометров поднимутся до +3 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,3 м/с.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что с 7 по 9 декабря на большей части Казахстана синоптики прогнозируют выпадение осадков. Кроме того, по всей стране ожидается понижение температуры. В ряде регионов температура опустится ниже -20 градусов.