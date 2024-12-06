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Полиция Алматы начала предновогодние рейды

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

С целью предотвращения несчастных случаев и пресечения незаконной продажи пиротехники в Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, с 5 декабря 2024 года по 3 января 2025 года в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", организованное полицией совместно с подразделениями противопожарной службы ДЧС.

Основной целью этого мероприятия является предотвращение незаконного оборота пиротехнических изделий и обеспечение безопасности граждан.

"Для выявления стихийной торговли мы проводим локальные рейды. Особое внимание обращается на использование пиротехники детьми и продажу этих изделий несовершеннолетним.

Мы призываем граждан к соблюдению мер безопасности: следуйте правилам обращения с пиротехникой, чтобы избежать несчастных случаев, и сообщайте о нарушениях в правоохранительные органы", - сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Тимур Серикулы.

Кроме того, цель ОПМ заключается в обеспечении безопасности и контроле над соблюдением установленного порядка обращения с пиротехническими веществами и изделиями как физическими, так и юридическими лицами.

Правоохранители напоминают, что за применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 436 КоАП РК.

За нарушение порядка хранения, учета, использования, транспортировки, торговли, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий, предусмотрена ответственность по статье 483 КоАП РК.

А лица, уличенные в нарушении порядка незаконной торговли товарами или иными предметами, будут привлечены к ответственности, согласно требованиям статьи 196 КоАП РК.

Напомним, ранее в ноябре в Сети появилось видео, на котором подростки бросают друг в друга подожженные петарды в Актау. Правоохранители сообщили, что подростки были найдены, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа. Также к ответственности привлекли продавца и владельца магазина - за продажу петард, которая на территории страны запрещена.

Добавим, в период новогодних праздников нередки травмы из-за пиротехники. Так, в январе этого года в больницу попали пятеро подростков, которые пострадали от разрыва петард. Они получили ожоги, переломы и другие травмы.

Также сообщалось, что в новогодние праздники подросток нашел на улице Усть-Каменогорска петарду, которую поджег, но не успел вовремя выкинуть. Она взорвалась прямо в руке мальчика. Его госпитализировали.

А в конце декабря прошлого года 15-летний подросток обратился в клинику в Актобе. Он получил ранение глаза, играя во дворе дома. Виной травмы стал взрыв петарды типа "бомбочка" ("хлопушка").

Также среди жителей ЗКО распространилось видео с оторванными от взрыва петард пальцами у школьника. Однако, как оказалось, инцидент произошел не в Казахстане, а в России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197250-policiya-almaty-nachala-prednovogodnie-reydy/

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