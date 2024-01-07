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"Собирали кисти рук по лоскутам": пятеро детей пострадали в Алматы из-за разрыва петард

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Петарду подожгли
Петарда. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы после Нового года в больницу попали пятеро подростков, которые пострадали от разрыва петард. Они получили ожоги, переломы и другие травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на УОЗ мегаполиса.

Как рассказали в Управлении общественного здравоохранения Алматы, сейчас в Детской неотложке находятся 5 детей с ранениями после разрыва фейерверков: двое в отделении травматологии, двое пациентов в ожоговом отделении и еще один в отделении офтальмологии.

В ведомстве сообщили о двух случаях.

Так, сообщается, что на этой неделе травматологи Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы (ЦДНМП) прооперировали двоих подростков 13 и 16 лет, которые пострадали от разрыва петарды.

"Двое подростков 13 и 16 лет поступили экстренно в приемное отделение травматологии нашего Центра. У двоих пациентов комбинированные травмы: открытый перелом правой кисти, обширные ушиблено-рваные раны с повреждением тенора, срединного нерва пальца, межпальцевых промежутков правой кисти. Термический ожог лица, грудной клетки, обеих кистей и травматический шок.

В условиях приемного отделения проведены операции: закрытая репозиция костных обломков костей с внутренней фиксацией, а также пластика местными тканями II пальца правой кисти по методу клиники.

Мы буквально собирали кисти рук по лоскутам. К счастью, нам удалось спасти руки подросткам и полностью восстановить функции кисти", – рассказал травматолог Қуаныш Керімше.

Кроме того, 4 января в больницу попали еще трое несовершеннолетних. По данным ведомства, вместе они сначала разобрали несработавшую петарду, а потом решили ее поджечь.

Все трое получили тяжелые повреждения: один – серьезную травму правой руки, в которой держал петарду, у второго мальчика ожог лица, третий из пострадавших подростков госпитализирован с ранением глаз, у него ожоговая рана глаза и контузия глазного яблока 2-3 степени.

"Пациенту 12 лет. У него контузия глазного яблока, кровоизлияние в переднюю камеру глаза, термической ожог век, конъюнктива, роговицы III-IV степени. Инородное тело в конъюнктивальном мешке.

По травматологии у ребенка закрытый перелом концевой фаланги безымянного пальца правой кисти, указательного пальца левой кисти. Термический ожог лица I-II-III степени, обеих кистей. Ушибленные раны пальцев правой кисти.

По состоянию зрения пациент пока видит только белый свет, восстановится зрение или нет – выводы делать еще рано", – заявил заведующий отделением офтальмологии ЦДНМП Рахимжан Кебиров.

Напомним, в несколько дней назад сообщалось, что в новогодние праздники подросток нашел на улице Усть-Каменогорска петарду, которую поджег, но не успел вовремя выкинуть. Она взорвалась прямо в руке мальчика. Его госпитализировали.

А в конце декабря 15-летний подросток обратился в клинику в Актобе. Он получил ранение глаза, играя во дворе дома. Виной травмы стал взрыв петарды типа "бомбочка" ("хлопушка").

Также незадолго до этого среди жителей ЗКО распространилось видео с оторванными от взрыва петард пальцами у школьника. Однако, как оказалось, инцидент произошел не в Казахстане, а в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054268-sobirali-kisti-ruk-po-loskutam-pyatero-detey-postradali-v-almaty-iz-za-razryva-petard/

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