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Видео с оторванными пальцами школьника от взрыва петард распространяют в ЗКО

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Петарду подожгли
Петарда. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители ЗКО рассылают видео с оторванными пальцами ребенка от взрыва петарды. При этом в сообщениях указаны разные города региона. Но все же ролик снят не в Казахстане, передает "Мой город".

Как пишет портал, в некоторых сообщениях указано, что инцидент произошел в Аксае, в других – в Уральске. Кроме того, в других областях страны тоже распространяют это видео, меняя лишь название города.

Однако, как передает "Московский комсомолец", происшествие случилось в Нальчике, столице Кабардино-Балкарской Республики (РФ).

"Родители ребенка спрятали несколько упаковок салюта подальше от сына. Но любопытный третьеклассник нашел пиротехнику и вынес ее во двор. Взяв заряд в левую руку, правой Дамир пытался поджечь фитиль. Но неожиданно петарда взорвалась. Взрыв был такой силы, что ладонь буквально разорвало на две части", – сообщает издание.

По информации издания, ребенку ампутировали безымянный палец и мизинец.

Напомним, ранее травматолог ЦГКБ Алматы Осман Кадыров рассказал, какие опасности предостерегают казахстанцев при использовании пиротехники.

По его словам, часто происходят травмы кистей рук, травмы глаз, ожоги.

Также сотрудники полиции обратились к казахстанцам в преддверии Нового года – граждан предупредили о крупных штрафах за фейерверки.

Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 000 тенге с конфискацией пиротехнических изделий (статья 436 КоАП РК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052652-video-s-otorvannymi-paltsami-shkolnika-ot-vzryva-petard-rasprostranyayut-v-zko/

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