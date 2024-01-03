Петарда взорвалась в руке мальчика в ВКО

В новогодние праздники подросток нашел на улице Усть-Каменогорска петарду, которую поджег, но не успел вовремя выкинуть. Она взорвалась прямо в руке мальчика, передает YK-news.kz.

В Управлении здравоохранения ВКО сообщили, что пострадавшего госпитализировали.

"В новогодние праздники подросток получил травму руки из-за разорвавшейся петарды. Он заметил на дороге петарду, поднял, поджег, но не успел выбросить. Она взорвалась в руке. Подростка госпитализировали в Центр матери и ребенка", - рассказали в ведомстве.

На прошлой неделе 15-летний подросток обратился в клинику в Актобе с ранением глаза. Виной травмы стали петарды типа "бомбочка" ("хлопушка") , которые он взрывал во дворе дома.

Ранее видео с оторванными от взрыва петард пальцами у школьника распространилось в ЗКО. Однако, как оказалось, инцидент произошел не в Казахстане, а в России.

К празднованию Нового года о правилах использования пиротехнических изделий напомнили в ДЧС. В целях безопасности важно приобретать их только в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах. Не допускается устраивать салюты ближе 50 м от зданий и сооружений, под навесами и кронами деревьев, применять их при ветреной погоде.