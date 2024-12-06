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Открыто движение на трассе Караганда - Балхаш

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Трасса Караганда-Балхаш
Трасса Караганда-Балхаш. Фото: t.me/qazavtojol

На реконструированном участке автодороги Караганда - Балхаш открыто движение. Данная трасса является частью важного транспортного коридора, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, "КазАвтоЖол" официально открыл движение на реконструированном участке автомобильной дороги республиканского значения Караганда - Балхаш (км 1492,4-1855) в Карагандинской области.

Участок протяженностью 363 километра стал ключевой частью стратегического транспортного коридора "Центр-Юг" (Астана - Караганда -Алматы), что соответствует задачам, поставленным в рамках Послания главы государства.

В ходе реконструкции дорога была переведена с III в I-б техническую категорию, что позволило обеспечить четырехполосное движение с разделительным барьерным ограждением, значительно повысив безопасность и комфорт водителей.

Трасса Караганда-Балхаш
Трасса Караганда-Балхаш. Фото: t.me/qazavtojol

Проект включал в себя строительство:

  • 11 мостов;
  • 32 путепроводов для сельскохозяйственной техники;
  • 3 транспортных развязок;
  • одного путепровода через железную дорогу.

Для удобства граждан оборудовано 18 площадок отдыха, 24 автобусные остановки, а также установлено 1452 опоры освещения. Интенсивность движения на участке уже достигает 18 тысяч автомобилей в сутки с ожидаемым увеличением до 25 тысяч в летний период.

Трасса Караганда-Балхаш
Трасса Караганда-Балхаш. Фото: t.me/qazavtojol

В нацкомпании отметили, что транспортный коридор "Центр-Юг" играет важную роль, связывая север и юг Казахстана, а также транзитные маршруты, соединяющие страну с Россией, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном. Модернизация коридора способствует развитию транзитного потенциала, увеличению пассажиропотока и популяризации туристических объектов региона, таких как озеро Балхаш.

В рамках реализации проекта было уложено около 4 миллионов тонн асфальтобетонных смесей, из которых 610 тысяч тонн - в 2024 году. Помимо этого, национальная компания завершила средний ремонт на 123 километрах других республиканских дорог, включая направления Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз, Акшатау - Агадырь - Ортау, Кызылорда - Павлодар - Успенка и Бастау - Актау - Темиртау.

Трасса Караганда-Балхаш
Трасса Караганда-Балхаш. Фото: t.me/qazavtojol

В компании добавили, что в 2025 году планируется начать работу по реконструкции автодороги Караганда - Жезказган протяженностью 513 километров, охватывающей Карагандинскую область и область Ұлытау. Проект будет реализован с использованием механизма EPCM, что усилит контроль качества на всех этапах. Строительные работы запланированы на 2026 год.

Кроме того, продолжается реконструкция дороги Жезказган - Кызылорда общей протяженностью 412 километров. В 2024 году в Кызылординской области завершены основные работы и обеспечен проезд на 150 километрах. Завершение реконструкции в регионе намечено на 2025 год. В области Ұлытау ведутся подготовительные работы, включая мобилизацию техники и создание производственных баз.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области завершается ремонт дорог и начинаются подготовительные работы к зимнему содержанию дорог, включая установку снегозадерживающих щитов.

Также стало известно, что в Актюбинской области реконструируют трассу Актобе - Хромтау - Улгайсын и сделают ее четырехполосной.

А в министерстве транспорта ранее сообщали об открытии четырехполосного движения на первых участках автодороги Караганда - Балхаш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2197193-otkryto-dvizhenie-na-trasse-karaganda-balhash/

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